MediaWorld fa crollare il prezzo di Honor Magic5 Lite: smartphone 2023 a basso costo

Al netto della promozione MediaWorld sulle gift card in base alla spesa, vale la pena tornare a fare riferimento alle iniziativa promozionali lanciate, anche in vista di Natale, dalla popolare catena. Di mezzo c'è infatti uno sconto non di poco conto sullo smartphone Honor Magic5 Lite.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 199 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 389,89 euro. Questo significa che, a calcoli fatti, c'è di mezzo un possibile risparmio di 190,89 euro.

In parole povere, insomma, si scende quasi a metà prezzo, per un dispositivo che viene indicato dalla stessa MediaWorld come rientrante tra i "Top Seller". Sembra insomma che più di qualcuno abbia già messo gli occhi sulla promozione, che d'altronde non passa inosservata anche per via del fatto che si tratta di un dispositivo di tutto sommato recente uscita. Per intenderci, Honor Magic5 Lite è approdato in Italia a inizio 2023.

Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno, soprattutto per coloro che stanno guardando alla fascia sotto ai 200 euro in vista di Natale. Per il resto, se vi interessa saperne di più sul modello coinvolto, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Honor Magic5 Lite (pubblicata a febbraio 2023).