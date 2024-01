MediaWorld fa crollare il prezzo del notebook ASUS con GPU RTX 3060

Andando oltre allo sconto di MediaWorld su delle cuffie JBL, risulta interessante tornare sulle pagine Web della popolare catena per via del lancio di un'altra iniziativa promozionale in ambito Tech. Questa riguarda il crollo di prezzo di un notebook da gaming di ASUS ROG con GPU RTX 3060.

Più precisamente, il modello ASUS ROG Strix G713RM-KH011W dispone ora di un costo pari a 1.299,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni sul portale della popolare catena era stato di 1.699 euro. Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si fa riferimento a uno sconto di 399,01 euro.

Si può dunque affermare che il costo del computer portatile sia crollato nell'ultimo periodo, strizzando l'occhio a chi è alla ricerca di un notebook da gaming che non costi troppo. D'altronde, il possibile risparmio è del 23,48% e di certo la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 non passa inosservata dal punto di vista delle performance.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di ASUS ROG Strix G713RM-KH011W, quest'ultima include anche un processore AMD Ryzen 7 6800H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello è invece da 17,6 pollici e dispone di una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).