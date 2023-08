MediaWorld fa crollare il prezzo di Samsung Galaxy A54 5G

Non ci sono solamente notebook MSI in offerta MediaWorld a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questi momenti estivi. Infatti, la nota catena operante sul territorio nostrano ha lanciato anche un'importante iniziativa promozionale legata allo smartphone Samsung Galaxy A54 5G.

Il prezzo di quest'ultimo è infatti ora di 369 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Dal portale della catena apprendiamo che usualmente il costo consigliato del dispositivo è di 569,99 euro. Ciò a cui si fa riferimento, a conti fatti, è insomma un possibile risparmio di 200,99 euro, non male per uno smartphone tutto sommato di recente approdo sul mercato (ricordiamo infatti che Samsung Galaxy A54 5G è legato al 2023).

Tra l'altro, nell'ambito dell'offerta, che rientra nell'iniziativa promozionale Let's Go Summer di MediaWorld, prolungata fino al 16 agosto 2023, risulta possibile scegliere tra un ampio numero di colorazioni del dispositivo. A tal proposito, al netto della classica Awesome Graphite, allo stesso prezzo ci sono anche le varianti Awesome White, Awesome Lime e Awesome Violet.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno, potendo valutare il tutto anche in vista di Ferragosto. Per il resto, se siete interessati ad approfondire le specifiche tecniche del prodotto, potrebbe farvi piacere consultare direttamente il sito Web ufficiale di Samsung, in cui si scende maggiormente nel dettaglio.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!