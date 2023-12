MediaWorld fa crollare il prezzo di Samsung Galaxy Watch4: è tra i Top Seller

Non ci sono solamente sconti su TV da MediaWorld, visto che la ben nota catena ha lanciato diverse altre iniziative promozionali non di poco conto. Potrebbe insomma interessarvi tornare a dare un'occhiata agli sconti avviati da quest'ultima, visto anche che è stato fatto crollare il costo dello smartwatch Samsung Galaxy Watch4.

Più precisamente, il dispositivo viene ora venduto a un prezzo pari a 99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che usualmente il costo consigliato per l'indossabile ammonterebbe a 219 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 54,79%.

Non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 120 euro. Capite bene, dunque, considerando anche che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno. D'altronde, non sembra essere un caso che il prodotto venga indicato dalla stessa MediaWorld come rientrante tra i "Top Seller".

Vale in ogni caso la pena indicare che l'offerta, riguardante il modello Black da 40mm, rientra nell'iniziativa Sottocosto di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 17 dicembre 2023. Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung per maggiori dettagli, anche lato specifiche.