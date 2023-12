MediaWorld fa crollare il prezzo dello smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Andando oltre allo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy Tab S9, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali avviate dalla popolare catena. Mancano infatti pochi giorni a Natale ed è in questo contesto che è stato lanciato uno sconto importante sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 269 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il prezzo consigliato per lo smartphone ammonterebbe a 449,90 euro, quindi capite che potrebbe trattarsi di un'opportunità di risparmio non di poco conto.

In parole povere, a conti fatti, c'è di mezzo uno sconto di 180,90 euro. L'offerta rientra nel più recente volantino di MediaWorld, dunque rimarrà attiva per tempo limitato. In questo caso, però, se siete interessati a effettuare un acquisto per i regali da far trovare sotto l'albero di Natale, potreste voler tenere d'occhio anche l'indicazione inserita sul sito Web di MediaWorld che mostra quanto tempo si ha ancora a disposizione per ricevere i prodotti in tempo.

In ogni caso, se volete saperne di più sullo smartphone Redmi Note 12 Pro 5G, che in questo caso viene proposto nel modello con 256GB di memoria, potrebbe interessarvi magari consultare direttamente il portale ufficiale di Xiaomi.