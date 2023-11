MediaWorld fa crollare il prezzo del Top Seller Samsung Galaxy A53 5G

Andando oltre all'iniziativa Black Friday di MediaWorld, vale la pena scendere nel dettaglio anche di altre offerte che potrebbero fare gola a più di qualcuno in ambito Tech. Ad esempio, è stata lanciato uno sconto relativo allo smartphone Samsung Galaxy A53 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene ora venduto a un costo pari a 279 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo consigliato per lo smartphone ammonterebbe a 479,90 euro. In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 200,90 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, o quantomeno per chi è alla ricerca di uno smartphone Android che non costi troppo (magari anche da regalare, ad esempio, in vista del periodo natalizio). Inoltre, vale la pena notare che è la stessa MediaWorld a indicare il dispositivo come rientrante tra i "Top Seller".

Guardando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy A53 5G, troviamo un processore Exynos 1280, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca un'ampia batteria da 5.000 mAh, ma per maggiori dettagli potreste voler approfondire direttamente la nostra recensione di Samsung Galaxy A53 5G.