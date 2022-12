MediaWorld fa crollare il prezzo di un TV 8K Samsung: ecco come

Non c'è solamente lo Sconto Immediato di Comet ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo tech in termini di promozioni natalizie. Infatti, anche MediaWorld ha lanciato un'iniziativa potenzialmente intrigante, anche perché può trattarsi di una buona occasione, ad esempio, per mettere le mani su un TV 8K di Samsung.

Ebbene, fino all'8 dicembre 2022 sarà attiva l'iniziativa Sconto Subito Xmas di MediaWorld. Quest'ultima, legata chiaramente anche ai regali di Natale, permette di ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata. Si parte da un risparmio di 75 euro con una spesa di almeno 500 euro, si passa per uno sconto di 150 euro con una spesa di almeno 1.000 euro e si arriva a un risparmio di 400 euro con una spesa di almeno 2.000 euro.

Avrete dunque probabilmente già capito a cosa si fa riferimento. In questo contesto, il modello Samsung QE65QN800BTXZT viene proposto a un prezzo di 2.416,99 euro sul sito Web di MediaWorld (già in sconto del 41,33%, in quanto precedentemente il costo sarebbe stato di 4.119,99 euro). Come potete quindi ben comprendere in base a quanto indicato in precedenza, aggiungendo il prodotto al carrello nell'ambito del periodo promozionale è possibile ottenere un ulteriore sconto di 400 euro.

In parole povere, il prezzo finale risulta 2.016,99 euro. Non siamo tra l'altro riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro, mentre su Amazon Italia al momento in cui scriviamo il prodotto è in sconto a 2.395,90 euro. Insomma, capite bene che la promozione di MediaWorld può potenzialmente risultare interessante per un certo tipo di utente.

Per il resto, visto che siamo in periodo natalizio, potrebbe interessarvi restare aggiornati sulle promozioni disponibili. A tal proposito, potreste reputare intrigante dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte.