MediaWorld fa crollare il prezzo di un TV LG QNED 2022: 500 euro in meno

Nel contesto dell'extra sconto del 25% sui TV di MediaWorld, si stanno configurando delle possibilità interessanti. Infatti, un buon numero di modelli dispone ora di un prezzo particolarmente scontato in carrello. Tra questi, c'è un TV QNED di LG uscito nel 2022.

Il modello LG 65QNED826QB, che dispone di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K, viene infatti ora proposto a un prezzo pari a 1.199 euro sul portale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si legge che generalmente il costo del televisore sarebbe di 1.399 euro, dunque già così si fa riferimento a un possibile risparmio del 14%, ovvero a uno sconto di 200 euro. Tuttavia, il vero risparmio arriva direttamente in carrello.

Infatti, grazie alla succitata iniziativa promozionale, che rimarrà attiva fino al 28 agosto 2022 (dunque avrete relativamente poche ore a disposizione in seguito alla pubblicazione di questa notizia), il costo finale una volta aggiunto il prodotto al carrello diventa 899,25 euro, per un risparmio totale di 499,75 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Questo anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online, dato che nel caso di Unieuro il costo è pari a 1.146,61 euro. Sul portale ufficiale di LG il prezzo ammonta invece a 1.399 euro. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon.