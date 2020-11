MediaWorld Cyber Monday, Samsung Galaxy Z Flip scontato di 600 euro: Amazon risponde

MediaWorld ha attivato diverse offerte interessanti legate al Cyber Monday. Tra queste c'è una promozione relativa allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip, che prevede uno sconto sostanzioso sul prezzo.

Infatti, il dispositivo viene proposto a un costo di 999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo dello smartphone sarebbe pari a 1599 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 600 euro. La colorazione coinvolta è quella Black e vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 8GB di RAM e 256GB di memoria. Rientrando tra le promozioni del Cyber Monday, il tempo per usufruire dell'offerta è limitato.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il dispositivo è già stato al centro di altre promozioni in passato, ad esempio quella che offriva un voucher. Lo smartphone era inoltre già sceso a questo prezzo qualche settimana fa, ma ora la promozione è tornata e potrebbe fare gola a chi cerca un dispositivo pieghevole.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe lo smartphone a 1299 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono Samsung Galaxy Z Flip a un prezzo interessante: 892,89 euro, ovvero 106,11 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld.

Per il resto, in questi giorni è bene dare un'occhiata anche al sito ufficiale di Samsung, dato che ci sono varie promozioni a tempo attive.