MediaWorld, decoder italiano ibrido DVB-T2 e Android in offerta: Unieuro rilancia

Se non vi interessano molto le offerte di MediaWorld sui TV, in quanto volete semplicemente continuare a utilizzare il vostro dispositivo di fiducia, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a un'altra tipologia di promozione. Infatti, è finito al centro di uno sconto anche un decoder italiano ibrido tra DVB-T2 e Android.

Più precisamente, il modello TELE System UP T2 4K viene ora proposto a un costo di 73,99 euro sul portale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prodotto verrebbe proposto a un prezzo pari a 89,99 euro. Essenzialmente, dunque, c'è un risparmio di 16 euro. Al netto di quest'ultimo, però, ad attirare l'attenzione è quanto proposto dal prodotto in sé, in quanto si fa riferimento a un decoder a metà tra digitale terrestre e funzionalità smart.

Da un lato c'è infatti l'ovvio supporto allo standard DVB-T2, dunque si tratta di un prodotto pronto per le novità in termini di digitale terrestre, mentre dall'altro ci sono le app offerte dal sistema operativo Android TV. Insomma, che si tratti di guardare un video su YouTube o di prendere visione dei classici canali televisivi, questa soluzione potrebbe fare al caso vostro. Perché si fa riferimento a un decoder italiano? Semplice, TELE System è un brand nostrano che ha sede in provincia di Vicenza.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online per quel che riguarda il prodotto, abbiamo notato che Unieuro ha rilanciato. Infatti, in quest'ultimo caso il prodotto viene proposto a 73,99 euro, ma c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 70,29 euro. Su Amazon Italia, invece, il prezzo è di 73,99 euro.