Mediaworld dedica il 17 Settembre agli sconti Apple su iPhone, iPad e MacBook

Nel giorno in cui prendono il via i preordini di iPhone 13, Mediaworld dedica una giornata dei suoi Sconti "Solo Per Oggi" ai prodotti Apple. La catena di distribuzione, infatti, quest'oggi permette di acquistare a prezzi ridotti tantissimi dispositivi della società americana.

iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte è disponibile a 1259 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 1309 Euro di listino, mentre iPhone 11 da 128 gigabyte viene proposto a 639 Euro: in questo caso il risparmio è di 30 Euro se si confronta con il prezzo di lancio dello stesso modello, di 669 Euro. Disponibile a prezzo ridotto anche iPhone Xr da 64 gigabyte, a 499 Euro, inc alo dai 619 Euro di listino.

In sconto anche Apple Watch SE nella variante GPS Only con cassa da 40mm, che passa a 299 Euro, in leggero calo dai 309 Euro di listino.

Fonte MacBook ed accessori, invece, il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip M1 passa a 989 Euro: il prezzo è in diminuzione se si tiene conto che di listino costa 1159 Euro, mentre il modello con SSD da 512 gigabyte passa a 1199 Euro.

Per quanto concerne gli iPad, invece, l'iPad Pro da 12,9 pollici del 2021 WiFi Only con memoria da 256 gigabyte e chip M1 può essere acquistato a 1249 Euro, in calo dai 1329 Euro di listino, mentre l'iPad da 10,2 pollici 2020 di ottava generazione è disponibile a 449 Euro.