Mediaworld dedica una giornata di offerte ad Apple: sconti su iPhone, Apple Watch ed iPad

Non ci sono solo gli sconti Amazon sui prodotti tech in giornata odierna. Mediaworld infatti dedica una giornata di sconti ad Apple, con gli “Sconti Solo Per Oggi Apple Edition” che saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi.

Tra gli iPhone, l’iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 599 Euro, in calo di 70 Euro dai 669 Euro precedenti, mentre la versione da 64 gigabyte passa a 527 Euro, in calo di 92 Euro. Interessante anche l’iPhone 12 da 128 gigabyte a 769 Euro, con un risparmio di 120 Euro dal prezzo di listino di 889 Euro. iPhone 13 Mini da 128 gigabyte invece passa a 729 Euro, dagli 839 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli Apple Watch, invece, Apple Watch Series 7 GPS Only da 45mm con cassa in alluminio è disponibile a 439 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 469 Euro di listino.

L’iPad Pro da 12,9 pollici del 2021 WiFi Only con chip M1 e 128 gigabyte di storage invece può essere acquistato a 1099 Euro, in calo rispetto ai 1219 Euro.

Il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 512 gigabyte e chip M1 invece è disponibile a 1539 Euro, dai 1709 EUro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.