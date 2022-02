Mediaworld dedica le offerte di giornata a due smart TV Sony e Panasonic, che prezzi!

Mediaworld vuole darci dentro con le promozioni in questa giornata di metà febbraio. Dopo il lancio del volantino “La Tecnologia è di Casa”, ecco che la catena di distribuzione aggiorna le offerte “Solo per Oggi” proponendo due smart TV 4K DVB-T2 Sony e Panasonic a ottimi prezzi.

Si parte dall’esclusiva del “team rosso” Sony KD55X80J, televisore appartenente alla fascia medio-alta del gigante nipponico e proposto a 799 Euro anziché 999 Euro, con pagamento effettuabile anche in 20 rate da 39,95 Euro al mese. Si parla di un TV con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 50Hz, supporto alle tecnologie video HDR10 / HLG / Dolby Vision e, lato audio, al decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo, invece, è Google TV ovvero Android 10.

Cambiamo quindi orizzonte passando al secondo modello del duo, ovvero il TV Panasonic TX-65JX800E 2021 venduto anch’esso a 799 Euro ma con prezzo di partenza fissato a 1099,99 Euro. Anche in questo caso, il pagamento potrà essere effettuato in 20 rate Tasso Zero. Il televisore è dotato di un display LED Ultra HD 4K da 65 pollici con supporto a HLG, HDR10+ e Dolby Vision lato video, mentre il sistema operativo è Android TV.

Oggi vi abbiamo segnalato anche offerte importanti su smartphone OnePlus disponibili su Amazon.