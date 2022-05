Mediaworld dedica un volantino al DVB-T2: quanti TV in offerta!

Mediaworld dedica oggi un nuovo volantino all’imminente switch off al DVB-T2. Si chiama “Non cambiare canale, cambia TV” e sarà disponibile fino al prossimo 25 maggio 2022. Il tabellone promozionale propone tantissimi sconti su tanti modelli di TV.

Come si può vedere nella pagina dedicata, le promozioni sono divise in base al polliciaggio dei televisori.

Per quanto riguarda le offerte per i TV fino a 43 pollici, l’LG 32LQ63006LA da 32 pollici può essere portato a casa a 236,99 Euro, in calo del 20% rispetto ai 299 Euro di listino, mentre lo Xiaomi P1 da 43 pollici è disponibile a 279 Euro, rispetto ai 449 Euro imposti dal produttore.

Passando ai TV tra 50 e 55 pollici, invece, il Samsung QLED QE50Q80A da 50 pollici può essere acquistato a 555 Euro, il 62% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Sony XR55X90J da 55 pollici viene proposto a 779 Euro, il 40% in meno dai 1299 Euro di listino.

Salendo ulteriormente di dimensioni, l’LG OLED 65C1 da 65 pollici può essere acquistato a 1699 Euro, il 32% in meno rispetto ai 2499 Euro di listino, mentre il Samsung UE65AU7170 da 65 pollici è disponibile a 579 Euro, il 38% in meno rispetto ai 949 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.