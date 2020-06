MediaWorld, la discesa di Samsung Galaxy A20e è inarrestabile

In seguito all'offerta relativa al notebook di Lenovo da 15,6 pollici, torniamo ad analizzare le promozioni di MediaWorld in campo tech. In particolare, questa volta il prodotto coinvolto è lo smartphone Samsung Galaxy A20e.

I più attenti di voi si ricorderanno sicuramente che ne abbiamo già parlato su queste pagine circa una settimana fa. Tuttavia, in quel periodo era "in vantaggio" Unieuro a livello di prezzo, dopo che aveva "rilanciato" e superato l'offerta di MediaWorld. Ebbene, quest'ultima catena non è stata di certo a guardare, dato che ha deciso di far scendere ulteriormente il costo del dispositivi, portandolo a 127,20 euro (prima era di 169,99 euro). Le colorazioni coinvolte sono quelle White, Blue e Coral. Il modello di cui stiamo parlando dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Il prezzo dello stesso smartphone da Unieuro è fissato a 129,90 euro. Insomma, le due note catene stanno ancora una volta dando vita ad una "guerra all'ultimo sconto". Tra l'altro, spesso MediaWorld e Unieuro si "sfidano" con pochi euro di scarto. In ogni caso, sicuramente a beneficiarne sono gli utenti, dato che stanno assistendo a dei cali di prezzo sempre più consistenti, che potrebbero fare gola a più di qualcuno. Giusto per farvi capire, su Amazon Italia Samsung Galaxy A20e si trova a prezzi più alti, che superano i 150 euro.