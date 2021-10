MediaWorld si 'disfa' dei prodotti Fine Serie: TV LG OLED da 77 pollici in offerta

Sembra proprio che MediaWorld abbia deciso di "disfarsi" dei prodotti di "fine serie". Infatti, la nota catena sta continuando a lanciare promozioni in tal senso. Ad attirare l'attenzione c'è uno sconto su un TV OLED di LG da 77 pollici. Tuttavia, aspettate prima di "festeggiare".

Infatti, per quanto l'intenzione di MediaWorld sembri essere quella di "disfarsi" di quei prodotti che ormai sono giunti al "tramonto", non sempre i prezzi sono esattamente alla portata di tutti. Questo significa che, come potete ben immaginare, l'iniziativa promozionale "Occasioni di Fine Serie" non "regala" nulla, ma cerca di proporre a prezzi intriganti prodotti che ormai stanno per abbandonare il mercato.

Per intenderci, i modelli coinvolti non rappresentano più l'ultima novità e dunque anche per le principali catene sembra dunque essere giunta l'ora di di provare a finire le scorte rimaste, "disfandosi" (ma fino a un certo punto, come testimoniano i prezzi) di vari prodotti. Tutto questo mediante sconti disponibili solamente online e consegna gratuita. Insomma, capite bene che potrebbe effettivamente trattarsi di una buona occasione per qualcuno che magari vuole "recuperare" un determinato prodotto oppure per chi non ha l'esigenza di acquistare l'ultimo modello approdato sul mercato.

In ogni caso, in genere nell'iniziativa "Occasioni di Fine Serie" finiscono prodotti come le cuffie dei Pokémon, ma ogni tanto c'è anche qualche proposta di fascia alta. Questa volta, infatti, tra i vari prodotti ha fatto capolino il televisore LG OLED 77CX6LA, che potete approfondire anche mediante il portale ufficiale di LG. Per chi non lo sapesse, si tratta di un modello uscito nel 2020.

Lo sconto effettuato da MediaWorld sul prodotto è importante: si possono risparmiare ben 1200 euro. Tuttavia, il prezzo di partenza era di 4999 euro, quindi si arriva a 3799 euro. Insomma, nel caso del televisore di LG, il costo rimane comunque elevato. Tuttavia, potrebbe interessarvi fare un salto sul sito Web di MediaWorld per dare un'occhiata anche alle altre "Offerte di Fine Serie", dato che sono attive molte altre promozioni.