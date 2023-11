MediaWorld: doppia promo importante su un TV LG UHD del 2023

Andando oltre agli sconti MediaWorld su notebook da gaming, vale la pena scendere nel dettaglio anche di altre iniziative promozionali avviate in ambito Tech dalla succitata catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato, ad esempio, una doppia promozione su un televisore UHD di LG.

Più precisamente, il modello LG 43UR73006LA.APIQ viene adesso proposto a un costo pari a 329,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 419 euro. Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio di base di 89,01 euro.

Tuttavia, non è finita qui, visto che, al netto della possibilità di usufruire della consegna gratuita online, il prodotto rientra tra quelli idonei per un 15% di sconto extra direttamente in carrello. Basta insomma fare clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" per vedere scendere il costo finale a 280,49 euro, per uno sconto totale di 138,51 euro. Considerato anche che si fa riferimento a un modello legato al 2023, dunque tutto sommato di recente uscita, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione potenzialmente intrigante per più di qualcuno.

Guardando alle caratteristiche tecniche di LG 43UR73006LA.APIQ, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione UHD 4K (3.840 x 2.160 pixel), così come risultano presenti tutte le funzioni smart del caso. Se cercate maggiori indicazioni sulle specifiche, però, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di LG.