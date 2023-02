Mediaworld, doppio sconto su due TV OLED da 55 e 65 pollici: quasi il 50% in meno!

Doppio sconto proposto da Mediaworld su due modelli di TV a marchio LG, con pannelli OLED da 55 e 65 pollici. I due televisori possono essere acquistati a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli di listino, godendo anche dello Sconto Subito di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, basta semplicemente aggiungere i due TV al carrello per godere dello sconto subito aggiuntivo che fa calare ulteriormente il prezzo.

L'LG OLED 55CS6LA 2022, da 55 pollici OLED 4K della gamma 2022, viene proposto a 1059 Euro, che però diventano 859 Euro se si aggiunge al carrello in quanto beneficia dei 200 Euro di sconto aggiuntivi previsti dalla promozione.

La riduzione è ancora maggiore se si opta per il modello da 65 pollici della stessa linea, che viene già proposto a prezzo ridotto a 1599 Euro invece di 2299,99 Euro di listino. Tuttavia, aggiungendolo al carrello il costo cala ulteriormente e viene portato a 1299 Euro.

Su entrambi i modelli è possibile anche beneficiare della consegna a casa a costo zero, oltre che della possibilità di effettuare il ritiro in negozio presso il punto vendita più vicino alla propria posizione, che potete scoprire in maniera semplice ed immediata attraverso lo store locator presente nella scheda del prodotto.