MediaWorld, doppio sconto sul PC con RTX 3060 Ti: 500 euro in meno

Non c'è solamente il volantino MediaWorld di febbraio 2023 ad attirare l'attenzione degli appassionati in termini di promozioni Tech. Infatti, la popolare catena ha lanciato diverse altre iniziative promozionali, anche combinate, che possono potenzialmente risultare intriganti. Ad esempio, c'è un doppio sconto su un PC con GPU RTX 3060 Ti.

A tal proposito, il modello Lenovo Desktop Gaming 5 17IAB7 viene ora di base proposto, mediante il portale ufficiale di MediaWorld, a un prezzo di 1.399,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della catena, in precedenza il costo del computer ammontava a 1.699,99 euro. C'è dunque uno sconto di base di 300 euro, ovvero un possibile risparmio del 17,64%.

Non è però finita qui, in quanto il prodotto rientra nell'iniziativa Sconto Subito di MediaWorld, che fino al 5 febbraio 2023 permetterà un ulteriore risparmio in base alla spesa effettuata. In questo caso, dato che si fa riferimento a un costo del computer di oltre 1.000 euro, in carrello si ottiene uno sconto extra di 200 euro. In parole povere, il costo finale diventa 1.212,98 euro (sono inclusi i costi di consegna pari a 12,99 euro).

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione interessante, considerata anche la scheda tecnica di Lenovo Desktop Gaming 5 17IAB7. Al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti con 8GB di memoria dedicata, sotto la scocca troviamo anche 16GB di RAM e un processore Intel Core i5.