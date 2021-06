Mediaworld: due aspirapolveri Dyson in offerta per poche ore nel Red Friday

Come abbiamo avuto modo di raccontare, sono le ultime ore del Red Friday Mediaworld, e tra le numerose promozioni proposte dalla catena di distribuzione, segnaliamo anche alcune offerte su due aspirapolveri e scope elettriche a marchio Dyson.

Il primo modello che segnaliamo è il Dyson V11 Animal Extra, che è disponibile a 499 Euro rispetto ai 549 Euro di listino, con consegna standard a casa però a pagamento al prezzo di 4,99 Euro. Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento in20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 24,95 Euro al mese, ma è anche possibile effettuare il ritiro in negozio a costo zero, in due ore, nel negozio più vicino. La scopa elettrica garantisce una potenza di aspirazione di 220 W/a con una capacità del raccoglitore della polvere di 0,76lt.

In offerta troviamo anche il Dyson V10 Animal, al prezzo di 369 Euro rispetto ai 449 Euro di listino. Anche in questo caso, è necessario pagare un sovrapprezzo di 4,99 Euro per riceverlo a casa, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuito. L'aspirapolvere in questione ha una potenza di aspirazione di 151 W/a con una rumorosità di 87 dB(A) ed autonomia di 60W.

Le promozioni in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 30 Giugno 2021.