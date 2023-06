Mediaworld, due laptop Lenovo in offerta solo per oggi 27 Giugno

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti solo per oggi targati Mediaworld. La catena di distribuzione quest'oggi propone una doppia offerta molto interessante su due laptop a marchio Lenovo, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma.

La prima riduzione riguarda il Lenovo Yoga Slim 7 ProX, un laptop da 14,5 pollici con processore Intel Core i7, scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM ed SSD da 512GB. Il computer può essere acquistato a 1359,99 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1599,99 Euro, con consegna garantita tra il 28 ed il 30 Giugno 2023 e possibilità di effettuare il ritiro, ovviamente a costo zero, dal 29 Giugno.

In offerta troviamo anche il Lenovo IdeaPad 5 Pro. Il laptop in questione è dotato di uno schermo da 16 pollici, processore Intel Core i5 con scheda grafica Intel ARC A370M, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte. Il prezzo proposto è di 1299 Euro, con un risparmio del 13% dai 1499 Euro di listino. Anche in questo caso, la consegna è garantita tra il 28 ed il 30 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è possibile dal 29 Giugno.

Le due promozioni scadranno alle 23:59 di oggi, 27 Giugno 2023.