Mediaworld, due notebook a meno di 500 euro ancora per poche ore

Se cercate un laptop a meno di 500 euro, forse potrebbe essere arrivato il momento giusto. Ancora per una manciata di ore, infatti, troverete due portatili in offerta da Mediaworld nel contesto della selezione "Solo per il Weekend".

Dopo aver catturato la nostra attenzione con la curiosa smartband a meno di 10 euro da Mediaworld, la nota catena di elettronica ha tirato fuori un paio di offerte che potrebbero davvero essere interessanti.

Il primo, decisamente il più accessibile del lotto, è il Lenovo V15-ADA 82C70007IX da 15,6 pollici con APU AMD Ryzen 3-3250U, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di archiviazione. Il prezzo di listino di questo modello è di 549 euro, ma fino alla mezzanotte del 10 luglio sarà possibile acquistarlo ad appena 349 euro, per una riduzione del 36,43% (200 euro).

Non si tratta di una configurazione che farà urlare al miracolo, certo, ma per il prezzo a cui viene proposto, nuovo e con due anni di garanzia, riuscirà sicuramente a soddisfare le esigenze di chi cerca una macchina economica, basilare e che sia in grado di svolgere i principali task quotidiani.

Il secondo modello è il Dell Latitude 7400 OJTDG da 14 pollici. Un notebook decisamente più compatto e dotato di processore Intel Core i5-8265U, con 8GB di memoria RAM e 256 GB di archiviazione.

Si tratta anche in questo caso di un modello datato ma le specifiche consentono oggi di portare a termine con agilità le attività giornaliere, tra uso ufficio, studio e multimedialità. Il prezzo è di 499 euro in offerta, ridotto del 61,59% rispetto ai 1299 euro di partenza.