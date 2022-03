Mediaworld: due TV Sony e Panasonic DVB-T2 in sconto oggi, ce n'è anche uno a meno di 200€

Come di consueto, Mediaworld propone in giornata odierna una serie di sconti molto interessanti sui prodotti d’elettronica ed informatica. Tra i protagonisti troviamo tre TV: uno Sony, uno Panasonic ed uno low cost con prezzo inferiore ai 200 Euro.

Partendo proprio da quest’ultimo, si tratta dell’OK LCD32 32950HC, un televisore con diagonale da 32 pollici che viene proposto a 189,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino. Ovviamente siamo di fronte ad un TV dotato di sintonizzatore DVB-T2 e DVB-S2, che garantisce pieno accesso al nuovo digitale terrestre.

Per quanto riguarda gli altri due, il Sony KD43X80J da 43 pollici è disponibile a 649 Euro, in calo di 150 Euro se si tiene conto che di listino può essere acquistato a 799 Euro, con possibilità di effettuare anche il pagamento a rate a tasso zero e consegna gratuita a stretto giro di orologio.

Tra gli altri sconti, segnaliamo anche il Panasonic TX-32J330E da 32 pollici, che viene proposto a 239,99 Euro, in calo dai 259,99 Euro di listino. In offerta però troviamo anche l’LG 55NAN0796PC da 55 pollici, a 579 Euro, in calo rispetto ai 599 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.