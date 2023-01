Mediaworld: due TV Sony in sconto solo per oggi 9 Gennaio 2023

Mentre arrivano le nuove offerte solo online di Unieuro, Mediaworld rinnova gli sconti solo per oggi che come suggerisce il nome saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 9 Gennaio 2023.

In giornata odierna segnaliamo due interessanti sconti su altrettanti modelli di TV Sony, con diagonali e specifiche diverse.

Partiamo dal Sony KD65X82K da 65 pollici UHD 4K, che viene proposto a 1149 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino, con consegna garantita tra il 13 ed il 24 Gennaio 2023, mentre il ritiro in negozio non è disponibile. Il TV è basato sul processore 4K HDR X1 che utilizzando degli avanzati algoritmi riduce il rumore e migliora la definizione dei dettagli.

In sconto segnaliamo anche il Sony KD50X72K da 50 pollici a LED, che cala a 729 Euro dagli 899 Euro imposti dal produttore. Anche in questo caso, le stime di consegna sono le stesse del modello precedente, mentre non è disponibile il ritiro in negozio. Siamo di fronte ad un TV di fascia più bassa, oltre che di dimensioni ridotte: presente il BRAVIA ENGINE che grazie all'elaborazione digitale riduce il rumore per i contenuti digitali o analogici, mentre il processore X1 amplia lo spettro cromatico.

Per entrambi i TV la scadenza delle promozioni è prevista alle 23:59 di oggi 9 Gennaio 2023.