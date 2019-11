Mediaworld, meno due al volantino del Black Friday: le offerte di oggi

In attesa di conoscere le offerte del Black Friday che pubblicherà Mediaworld a partire dai prossimi giorni, come ampiamente preannunciato ieri, la catena di distribuzione continua a proporre sconti su alcuni prodotti in listino.

Tra le promozioni attive solo per la giornata di oggi segnaliamo la Canon EOS 250D con obiettivo 18-55 a 579 Euro, rispetto ai 689 Euro precedenti. E’ disponibile in sconto anche il televisore Philips 32PFS5703 da 32 pollici con pannello a LED, che può essere acquistato al prezzo speciale di 219,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto a quello di listino di 319 Euro. Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung A40 brandizzato TIM, nella colorazione nera, passa al prezzo di 199,99 Euro.

Continua, parallelamente, il volantino “Il computer dei tuoi sogni”, che sarà attivo sia online che negli store fino al 24 Novembre. Tra i PC in offerta segnaliamo il Surface Laptop 3 di Microsoft nella configurazione con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 256GB, a 1199 Euro.

L’SSD Samsung EVO 860 da 2,5’’ e 250GB di memoria invece è scontato a soli 53,99 Euro, per un risparmio di 26 Euro.

Per tutte le offerte del Black Friday, incluse quelle che proporrà Mediaworld nei prossimi giorni, vi invitiamo a restare collegati su queste pagine.