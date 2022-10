Mediaworld, al via i Dyson Days: offerte imperdibili fino al 21 Ottobre 2022

Mediaworld dà oggi il via ai Dyson Days. Si tratta di una nuova iniziativa promozionale che permette di godere, fino al 21 Ottobre 2022, di tantissimi sconti su un'ampia gamma di prodotti del marchio inglese.

La scopa elettrica Dyson V12 Detect Slim, ad esempio, passa a 598 Euro, il 7,85% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, con possibilità di pagarlo in 20 rate da 29,90 Euro al mese.

In promozione troviamo anche la Dyson Omni Glide con stazione di ricarica, a 399 Euro, con un risparmio di 124 Euro rispetto al prezzo di bundle.

In offerta segnaliamo anche la Dyson V8 Absolute, a 299,99 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 399 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 14,99 Euro.

Tra le altre promozioni citiamo anche quella sull'aspirapolvere robot Dyson 360 Heurist, che viene proposto a 799 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 999 euro di listino: lo sconto è pari al 20% e rappresenta un'ottima occasione.

Per quanto concerne la cura dei capelli, invece, l'asciugacapelli Dyson Supersonic con supporto per phon è disponibile a 449 Euro,mentre la piastra Dyson Corrale è disponibile a 349 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 449 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata a questo indirizzo.