Mediaworld dà il via ai Dyson Days: tanti sconti fino al 22 Ottobre 2023

Parallelamente alla Tech Week di eBay, anche Mediaworld lancia in giornata odierna i Dyson Days, che fino al 22 Ottobre 2023 propongono una serie di sconti molto interessanti sui prodotti del popolare brand inglese.

Partendo dai prodotti per l’aspirazione, segnaliamo la scopa elettrica Dyson V8 a 299 Euro, dai 399 Euro di listino, mentre la Dyson V12 Detect Slim Absolute può essere portata a casa a 698 Euro, con un risparmio minimo se si tiene conto che di listino costa 699 Euro. In offerta troviamo anche la Dyson V11 a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

Per quanto concerne i prodotti per la casa, il purificatore d’aria Dyson Pure Hot+Cool viene proposto a 499 Euro, mentre il Purifier Cool Autoreact passa a 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche il Dyson Multi Styler Airwrap a 499,99 euro, con un risparmio di 50 Euro dai 549 Euro di listino, mentre la piastra Dyson Corrale è disponibile a 449 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sul pagamento e sulla possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili, vi rimandiamo direttamente alle pagine dedicate.