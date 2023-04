Mediaworld, parte il Dyson Weekend: sconti su tanti prodotti Dyson fino al 16 Aprile

Mentre continuano gli sconti solo per oggi di Mediaworld, di cui abbiamo parlato su queste pagine, presso la catena di distribuzione parte oggi il Dyson Weekend che fino al 16 Aprile 2023 propone una serie di offerte molto interessanti su tanti prodotti del marchio inglese.

Il Dyson V10 Origin è disponibile a 349,99 Euro, in calo del 18% rispetto ai 429,99 Euro di listino. Tra gli altri sconti segnaliamo anche l’aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute, che passa a 649,99 Euro, il 13% in meno rispetto ai 749,99 Euro imposti dal produttore, mentre il Dyson V15 Detect è disponibile a 549,99 Euro, il 20% in meno dai 679,99 Euro di listino. Mediaworld sconta però anche il Dyson V11 Absolute + Home Cleaning Kit, a 479,99 Euro.

Per quanto concerne la cura dei capelli, invece, il pacchetto Dyson Airwrap Complete + Travel Bag è disponibile a 599,99 Euro, mentre il Dyson Supersonic Rame viene proposto a 449,99 Euro.

In offerta troviamo anche prodotti per il trattamento dell’aria come il Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact, che passa a 549,99 Euro, il 21% in meno dai 699,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo, mentre per tutti i dettagli sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle singole pagine.