Da Mediaworld c'è l'Apple Weekend: le migliori offerte sui prodotti Apple fino al 22/5

Mediaworld scatenata in questo weekend: allo sconto extra sui TV, infatti, si aggiunge l’iniziativa promozionale battezzata “Apple Weekend”, che fino al prossimo 22 Maggio (domani) permette di godere di tantissimi sconti sui prodotti del colosso di Cupertino.

Partendo dagli iPhone, segnaliamo l’iPhone 13 da 512 gigabyte a 1099 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1289 Euro di listino. iPhone Se da 128 gigabyte invece può essere acquistato a 529 Euro, l’8% in meno rispetto ai 579 Euro di listino, mentre iPhone 12 da 128 gigabyte può essere acquistato a 699 Euro, il 21% in meno rispetto agli 889 Euro precedenti.

Fronte Mac ed iPad, invece, il MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 1400 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1709 Euro precedenti. iPad da 10,2 pollici del 2021 WiFi Only con 256 gigabyte di memoria invece viene proposto a 489 Euro, il 12% in meno dai 559 Euro precedenti.

Tra gli altri prodotti disponibili in offerta segnaliamo le AirPods del 2021 con custodia di ricarica Lightning a 109 Euro, dai 149 Euro di listino, ed Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm in alluminio a 289 Euro, il 14% in meno rispetto ai 339 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.