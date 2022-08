MediaWorld: c'è uno sconto del 35% sulle cuffie di Peppa Pig

È ormai arrivato il weekend che precede Ferragosto 2022. La mente non può dunque che cercare un po' di relax, compreso per quel che concerne le offerte tech. A tal proposito, potrebbe interessarvi sapere che, oltre allo sconto di MediaWorld su un TV Sony OLED 4K, c'è anche una promozione sulle cuffie di Peppa Pig.

Queste ultime vengono infatti ora proposte a un prezzo pari a 12,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della ben nota catena, in precedenza il costo era pari a 19,99 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 35%, ovvero lo sconto è di 7 euro. Va bene: non si tratta esattamente di un risparmio elevato "a conti fatti", ma risulta interessante notare che il prodotto rientra nell'iniziativa "Fine Serie Solo Online" di MediaWorld.

Questo significa che la disponibilità potrebbe risultare limitata. In parole povere, se avete figli che apprezzano particolarmente Peppa Pig, potrebbe trattarsi del momento giusto per fare loro un regalo. Tenete infatti bene a mente che queste cuffie vengono attualmente vendute a 30,01 euro su Amazon tramite rivenditori, mentre non siamo riusciti a trovarle sul portale di Unieuro.

Se i vostri figli hanno gusti un po' diversi, potrebbe inoltre interessarvi sapere che da MediaWorld si possono trovare sconti anche sulle cuffie di Batman (20,99 euro, anziché 24,99 euro) e su quelle di Harry Potter (18,99 euro, al posto di 19,99 euro).