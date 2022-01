Mediaworld 'Emozioni in 4K': 5 smart TV DVB-T2 4K e 8K Samsung da non perdere

Il volantino “Emozioni in 4K” ora attivo da Mediaworld porta con sé una vasta gamma di televisori e soundbar di ultima generazione in promozione. Nel catalogo intero della catena di distribuzione spiccano alcuni modelli specifici: ecco 5 smart TV DVB-T2 4K e 8K Samsung con tagli di prezzo imperdibili.

Si parte dal più economico Samsung UE55AU7170 Titan Gray 2021 con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici, con refresh rate di 50Hz, supporto alle tecnologie video HLG, HDR e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e, come per il resto dei televisori che citeremo, compatibilità con l’ultimo standard del digitale terrestre e sistema operativo Tizen. Il prezzo, in questo caso, è pari a 499 Euro al posto di 749 Euro.

Scende da 1.499 Euro a 849 Euro, invece, il televisore Samsung QE50Q80A Carbon Silver 2021 dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 120Hz di frequenza di aggiornamento e diagonale pari a 50 pollici, con supporto video a HLG e HDR10+. Lato audio figura il medesimo decoder del TV precedente, ovvero Dolby Digital Plus.

Con un grandissimo balzo di prezzo ci spostiamo verso un modello 4K d’eccellenza, ovvero il televisore Samsung QE75QN90A Titan Black 2021 dotato di display Neo QLED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 120Hz. Anche in questo caso c’è il supporto a HLG, HDR10+ e Dolby Digital Plus. Il prezzo pari a 2.799 Euro anziché 3.999 Euro potrà essere pagato anche in 20 rate da 139,95 Euro al mese.

Scavalchiamo la frontiera dell’8K con Samsung QE55QN700A 2021, variante dotata di pannello QLED da 55 pollici con risoluzione pari a 7680x4320 pixel. Le tecnologie video restano le medesime, dunque HLG e HDR10+, mentre l’audio è gestito dal decoder Dolby Digital Plus. C’è anche la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro per il gaming. Il prezzo è pari a 1.699 Euro al posto di 2.199 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero.

Conclude il nostro quintetto odierno il televisore Samsung QE65QN800A 2021 a 2.299 Euro anziché 3.990 Euro, con display QLED 8K da 65 pollici con refresh rate di 120Hz, HLG, HDR10+, Dolby Digital Plus e le tecnologie ALLM e FreeSync Premium Pro per il gaming.

