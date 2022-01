MediaWorld Emozioni in 4K, Smart TV Panasonic in offerta a meno di 240 euro

Dopo aver dato un'occhiata alle promozioni a tempo di MediaWorld, torniamo ad approfondire quanto proposto dagli "scaffali virtuali" della nota catena. Infatti, è stato lanciato uno sconto relativo a uno Smart TV di Panasonic, proposto ora a un prezzo intrigante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto coinvolto è Panasonic TX-32JS350E, che dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono disponibili alcune delle applicazioni più note legate al mondo dei televisori, da Netflix a YouTube.

Certo, la limitata risoluzione rende il modello non propriamente per tutti, ma dinanzi a un prezzo che ora è pari a 238,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld più di qualcuno potrebbe chiudere un occhio. Stando a quanto si può leggere sul portale della popolare catena, in precedenza il costo del modello era di 349 euro. Essenzialmente, dunque, c'è uno sconto di 110,01 euro. L'offerta rientra nell'iniziativa Emozioni in 4K di MediaWorld, che proseguirà fino al 16 gennaio 2022.

Per il resto, risulta interessante notare che anche gli altri principali store online vendono il prodotto a un prezzo scontato. Infatti, Amazon propone il TV a 238,44 euro e il prezzo è lo stesso anche sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto, dato che i più noti portali e-commerce si stanno dando "battaglia" relativamente agli sconti.