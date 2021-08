MediaWorld, che errore: Samsung LED 4K 2021 a 219 euro, ma attenzione

I portali delle principali catene di elettronica includono miriadi di prodotti. Questo significa che basta una minima distrazione, magari in un periodo dal clima estivo come la settimana che segue quella di Ferragosto, per "dare vita" a un errore. Dopo il Game & Watch di Zelda a 9,49 euro da Unieuro, ora la catena coinvolta è MediaWorld.

Infatti, sul portale ufficiale di quest'ultima gli utenti possono imbattersi in un annuncio legato a "SAMSUNG Led 4K UE32T4000AKXZT LED 2021". Il prezzo? Appena 219,99 euro (WayBack Machine), scontati dai precedenti 229,99 euro. A prima vista potrebbe sembrare un affare: un televisore Samsung con risoluzione 4K uscito nel 2021 a un prezzo così basso? Peccato che non sia esattamente così.

Infatti, appena sotto al titolo dell'annuncio si legge che in realtà si tratta di un televisore da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), che tra l'altro è uscito nel 2020. Infatti, sul portale ufficiale di Samsung il modello UE32T4000AKXZT viene descritto proprio in questo modo. Insomma, probabilmente si tratta di un semplice refuso nel titolo dell'annuncio. In ogni caso, prima di procedere all'acquisto, fate attenzione, in quanto si tratta sicuramente di un errore (tanto che la stessa MediaWorld si corregge poco dopo, perlomeno in termini di specifiche).

Insomma, abbiamo ritenuto giusto segnalarvi il probabile refuso, in quanto alcuni utenti potrebbero trovare l'offerta online e distrattamente pensare che si tratti di un altro tipo di prodotto.