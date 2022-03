MediaWorld esagera: 3 Smart TV Android in offerta a meno di 150 euro

Dopo aver trattato l'iniziativa promozionale Apple Days di MediaWorld, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate dalla nota catena. Infatti, quest'ultima ha avviato sconti su 3 Smart TV low cost con Android.

Più precisamente, i modelli al centro delle offerte avviate da MediaWorld sono OK ODL24970H-TAB, OK ODL24770H-TAB e OK 24950HC. Si tratta dunque di televisori legati al brand OK, tutti finiti "nel mirino" di varie iniziative promozionali. Per intenderci, lo sconto relativo al primo TV rientra nell'iniziativa Il tuo tempo è Tech di MediaWorld (attiva fino al 20 marzo 2022), il secondo modello è al centro di una singola offerta e il terzo televisore rientra nell'iniziativa Sei Grande Papà di MediaWorld (in scadenza il 19 marzo 2022).

MediaWorld sconta 3 Smart TV DVB-T2 con sistema operativo Android

Di seguito effettuiamo un "riassunto" delle offerte legate ai modelli citati in precedenza.

(24 pollici, HD Ready): 149,99 euro (anziché 169,99 euro); OK 24950HC (24 pollici, HD Ready): 149,99 euro (al posto di 159,99 euro).

In parole povere, MediaWorld ha avviato degli sconti relativi ad alcuni televisori con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD Ready. Chiaramente non manca, per tutti i modelli, il supporto allo standard DVB-T2. Insomma, se siete alla ricerca di uno Smart TV particolarmente economico, questa potrebbe essere la vostra occasione, visto che i prezzi sono inferiori a 150 euro.