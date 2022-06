Mediaworld esagera: 50% di sconto su TV Samsung Neo QLED 4K per il weekend

Mediaworld questo weekend ci sta dando dentro con le offerte su prodotti di elettronica e informatica: assieme allo smartphone Samsung 2022 a meno di 150 Euro, infatti, la catena di distribuzione propone un televisore Samsung Neo QLED a 900 Euro in meno. Analizziamolo nel dettaglio.

Il televisore a cui stiamo facendo riferimento è, per l’esattezza, il modello Samsung QE50QN90A del 2021: si tratta di un TV con schermo Neo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici e con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, compatibile con le tecnologie video HLG, HDR10+ e con lo standard audio Dolby Digital Plus. Lato sistema operativo troviamo la piattaforma proprietaria Tizen, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Per il gaming, infine, troviamo la tecnologia AMD FreeSync.

Durante l’iniziativa “Solo per il Weekend”, che resterà attiva fino alle 23:59 di domenica 12 giugno 2022, potrete acquistarlo a 899 Euro al posto di 1.799 Euro, ovverosia al 50,03% in meno. Il pagamento potrà essere effettuato anche in 20 rate Tasso Zero da 44,95 Euro al mese, mentre la consegna a domicilio è gratuita. Si segnala, inoltre, che potrete accedere comunque ai Bonus TV e all’iniziativa di rimborso dell’usato firmata Samsung, valida fino al 30 giugno 2022 e accessibile tramite il banner dedicato all’interno della pagina del detto TV. Infine, rammentiamo che l’offerta citata è valida solo online.

A proposito di Samsung, su Amazon potrete trovare diversi monitor da gaming Odyssey in offerta.