MediaWorld esagera, Samsung Galaxy S20 cala a picco: che prezzo!

A inizio giugno 2020 avevamo trattato l'interessante offerta di MediaWorld su Samsung Galaxy S20, che proponeva lo smartphone a un prezzo intrigante. Ebbene, adesso la nota catena ha deciso di "esagerare", offrendo il dispositivo a un costo ancor più vantaggioso.

Infatti, Samsung Galaxy S20, nella sua versione 4G, costa 699 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Vi ricordiamo che stiamo parlando di un dispositivo recente, dato che è arrivato in Europa il 13 marzo 2020. Il suo prezzo di lancio sarebbe pari a 929 euro, quindi il risparmio è pari a 230 euro, davvero niente male. La colorazione coinvolta è quella Cosmic Gray. Interessante notare come invece quella Cloud Blue costi 739 euro. In ogni caso, vi ricordiamo che lo smartphone monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per fornirvi più dettagli in merito alla bontà dell'offerta, abbiamo analizzato i prezzi di questo modello sugli altri store principali, scoprendo che anche Unieuro, nel contesto dell'iniziativa Bastard Black Friday, ha avviato una promozione molto simile. Infatti, Samsung Galaxy S20 viene venduto anche in questo caso a 699 euro.

Tuttavia, come spesso accade, tra i due litiganti il terzo gode. Infatti, i rivenditori di Amazon Italia non sono di certo rimasti a guardare, dato che hanno scontato il dispositivo a 689,90 euro, ovvero circa 10 euro in meno di MediaWorld e Unieuro. Insomma, a prescindere dallo store da cui si sceglie di acquistare il dispositivo, sembra essere un buon momento per portarsi a casa Samsung Galaxy S20.

Basti pensare, infatti, che a inizio giugno 2020 lo smartphone costava 775 euro da MediaWorld e 779 euro da Unieuro. Insomma, in poche settimane il costo del dispositivo è sceso di circa 80 euro. Possiamo proprio dire che il prezzo di Galaxy S20 sta scendendo a picco.