MediaWorld esagera: Smart TV 2021 Xiaomi da 32' in offerta sotto i 200 euro

Dopo aver approfondito un'offerta di MediaWorld relativa a un aspirapolvere Dyson, torniamo a soffermarci sulle promozioni lanciate in ambito tecnologico dalla nota catena. Questa volta MediaWorld sta puntando in alto, proponendo a meno di 200 euro uno Smart TV di Xiaomi uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il succitato prodotto, ovvero il modello Xiaomi Mi TV P1 32 L32M6-6A, viene venduto a un prezzo pari a 199,99 euro tramite il sito Web di MediaWorld. Dal portale appartenente alla nota catena apprendiamo che solitamente il costo del televisore ammonterebbe a 279,99 euro. Basta dunque effettuare un veloce calcolo per comprendere che lo sconto è di 80 euro. Non male, considerando il fatto che la gamma Mi TV P1 è stata annunciata nel 2021 per l'Italia. Insomma, potrebbe trattarsi di una "ghiotta occasione" per un buon numero di persone, tenendo bene a mente anche che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro.

D'altronde, il prodotto è realizzato da un brand particolarmente noto (ovvero Xiaomi) e dispone del sistema operativo Android. In parole povere, non mancano le classiche funzionalità smart che un comune utente può volere. Inoltre, risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per il resto, come potete ben immaginare, si tratta di un modello che strizza l'occhio a coloro che non hanno troppe esigenze e cercano semplicemente uno Smart TV low cost, in quanto il pannello con diagonale di 32 pollici dispone "semplicemente" della risoluzione HD (1366 x 768 pixel).

In ogni caso, il fatto che un prodotto di recente uscita come Xiaomi Mi TV P1 32 L32M6-6A sia già sceso sotto i 200 euro è particolarmente interessante e dimostra quanto le catene si stiano "dando battaglia" in termini di offerte. Per intenderci, anche altri importanti store online hanno lanciato iniziative promozionali relative al prodotto. Più precisamente, Amazon propone il modello a 199,99 euro, così come Euronics vende il prodotto a 199 euro. Provate a indovinare a quale prezzo Comet propone il TV? Esatto, 199 euro. Insomma, la possibilità di portarsi a casa il prodotto a costo ridotto non mancano di certo. Per il resto, non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro. Per quel che concerne il sito Web di Xiaomi, quest'ultimo vende il televisore a 229,90 euro.