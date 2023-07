MediaWorld esagera su un TV: offerta a 99 euro, ma è Full HD? Risolto l'arcano

In tempi di Direttiva Omnibus, il numero di offerte presenti sui portali delle principali catene operanti sul territorio nostrano non è più quello di qualche settimana fa. Tuttavia, questo non significa che non ci siano offerte importanti da MediaWorld, anche se nel caso della promozione relativa a un TV low cost c'è un "mistero".

Collegandosi infatti alla pagina dedicata alla promozione sul televisore OK 32H-5023C sul portale ufficiale di MediaWorld, al momento in cui scriviamo nel titolo si legge che la risoluzione del pannello sarebbe "Full-HD+". Tuttavia, scorrendo la pagina verso il basso e dando un'occhiata all'estensione relativa alla scheda tecnica del prodotto, si legge invece che la risoluzione è pari a 1366 x 768 pixel (ergo HD Ready).

Vista anche l'ampia attenzione che l'offerta sta ottenendo, considerando il fatto che al momento in cui scriviamo il prodotto rientra nella scheda "I più venduti" della home page del portale MediaWorld, abbiamo dunque ritenuto giusto risolvere "l'arcano". Ebbene, sembra si tratti banalmente di un errore nel titolo (cosa che può capitare: d'altronde, siamo tutti esseri umani).

Approfondendo infatti l'annuncio relativo al modello OK 32H-5023C sul portale ufficiale di MediaMarkt, ovvero "l'equivalente tedesco" della nostra MediaWorld, sin dall'immagine di presentazione viene messa ben in evidenza la risoluzione HD Ready (come potete vedere anche nello screenshot presente in calce).

Insomma, niente "Full-HD+". In ogni caso, il prezzo scontato del 17,49% da parte di MediaWorld, ovvero 99 euro, potrebbe comunque attirare l'attenzione di più di qualcuno su questo televisore low cost con diagonale da 32 pollici (considerata anche la presenza della consegna gratuita online). Semplicemente, valeva la pena fare chiarezza, vista anche la presenza di tale promozione nel contesto del volantino MediaWorld Summer Tech, che proseguirà fino al 20 luglio 2023.