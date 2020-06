MediaWorld: l'evento Apple è finito, ma ci sono gli sconti per poche ore!

Si è concluso da poco il keynote di apertura della WWDC 2020 di Apple, che ha visto, tra le altre cose, lo storico annuncio del passaggio all'architettura ARM per quanto riguarda i processori dei Mac. I fan dell'azienda di Cupertino sono chiaramente in visibilio e MediaWorld ha colto l'occasione per lanciare degli sconti attivi per poche ore.

Le promozioni relative ai dispositivi Apple rientrano infatti nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 22 giugno 2020. Questo significa che le offerte scadranno a breve. L'evento odierno ha coinvolto un po' tutti i dispositivi della società di Cupertino, dagli iPad agli iPhone, passando per gli Apple Watch e per i Mac. Sono proprio questi i prodotti scontati dalla nota catena, come potete vedere sul sito ufficiale di MediaWorld.

In particolare, la promozione coinvolge i dispositivi riportati di seguito (abbiamo evitato di inserire più colorazioni dello stesso prodotto, ma vi consigliamo di dare un'occhiata alla succitata pagina se siete interessati).

Apple iPhone 11 128GB : 829 euro (al posto di 889 euro);

: 829 euro (al posto di 889 euro); Apple Watch Series 5 GPS 44mm : 449 euro (in precedenza 489 euro);

: 449 euro (in precedenza 489 euro); Apple iPad 10.2" 2019 Wi-Fi + Cellular 32GB : 469 euro (al posto di 529 euro);

: 469 euro (al posto di 529 euro); Apple iMac 5K 27" 2019: 1929 euro (in precedenza 2199 euro).

Insomma, il keynote di Apple si è concluso, ma le offerte di MediaWorld sono ancora attive al momento in cui scriviamo.