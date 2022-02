MediaWorld Extra Sconto 60%, ultime ore: smartphone a partire da 50 euro

Se avevate adocchiato l'iniziativa promozionale Extra Sconto di MediaWorld ma non avete ancora avuto tempo di approfondirla come si deve, potreste volerlo fare a breve. Infatti, siamo entrati nelle ultime ore per usufruire di uno sconto extra fino al 60%.

Più precisamente, l'iniziativa promozionale termina il 28 febbraio 2022, quindi le offerte rimarranno disponibili per un tempo particolarmente limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Era dunque giusto effettuare un "promemoria finale", in quanto le promozioni proposte da MediaWorld non sono relative ai classici prodotti nuovi, bensì a quelli ricondizionati.

Si tratta insomma di una proposta che non si vede esattamente tutti i giorni, quindi sicuramente un certo tipo di utente potrebbe voler dare un'occhiata al tutto prima che si passi a un'altra iniziativa promozionale. In ogni caso, è bene sottolineare che gli sconti sono attivi solamente online, che c'è la consegna gratuita e che lo sconto è applicato direttamente a carrello. Non manca tra l'altro una tabella grading, che permette all'utente di comprendere meglio lo stato in cui si trova il prodotto in vendita.

Potete approfondire le varie offerte mediante il portale ufficiale di MediaWorld: in questo contesto, risulta interessante notare che in termini di smartphone si parte da prezzi tutto sommato bassi. Per intenderci, il dispositivo per anziani Brondi Amico Smartphone + viene proposto a un costo di partenza di 63,99 euro. È tuttavia aggiungendo il prodotto al carrello che si arriva a un prezzo finale di 51,19 euro.