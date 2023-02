Mediaworld, Febbraio 2023 si apre con lo Sconto Subito fino a 300 Euro

Il mese di Febbraio 2023 si apre subito con una nuova promozione di Mediaworld che propone lo Sconto Subito su tanti prodotti fino al 5 Febbraio 2023. L'iniziativa promozionale permette di ottenere una riduzione immediata di 300 Euro su tanti prodotti.

Come avvenuto anche in passato, l'importo dello Sconto Subito di Mediaworld varia a seconda della spesa:

Con una spesa di almeno 1500 Euro: sconto di 300 Euro

Con una spesa di almeno 1000 Euro: sconto di 200 Euro

Con una spesa di almeno 500 Euro: sconto di 80 Euro

Con una spesa di almeno 250 euro: sconto di 40 Euro

Come leggiamo nella pagina dedicata sul sito web di Mediaworld, lo sconto subito è compatibile su tutti i prodotti ad esclusione di quelli che rientrano nelle promozioni “La migliore tecnologia per la casa con Rowenta”,“Tecnologia sempre con te", ma anche agli sconti "Solo per oggi", "Solo per il Weekend", tutti i prodotti SMEG, Samsung, Miele, Dyson, le console, i prodotti a marchio MGamer, Apple e tutti gli abbonamenti, entertainment card, prevendite e prenotazioni e carte regalo, cofanetti, e ricariche per i servizi Mediaworld.

La riduzione è visibile direttamente nel carrello al momento del check-out, e permette di godere di offerte davvero degne di nota su un'ampia gamma di prodotti come TV, smartphone