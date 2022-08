Mediaworld, Ferragosto di offerte su iPhone 12 e smart TV Hisense da 43'

Oltre al TV Sony OLED del 2022 a 400 Euro in meno in meno proposto all’interno del volantino Megasconti, Mediaworld rinnova le offerte di giornata per Ferragosto 2022 includendo molti prodotti a prezzi interessanti. Tra di essi, spiccano gli sconti su iPhone 12 e uno smart TV Hisense.

Partiamo proprio dagli smartphone della Mela, in particolar modo dall’iPhone 12 da 64 GB di memoria interna proposto a 699 Euro al posto di 839 Euro. Sotto la scocca abbiamo il chipset A14 Bionic assieme a 4 GB di RAM, mentre i sensori fotocamera sono tre (due posteriori e uno anteriore, tutti da 12 megapixel) e il display è il Super Retina XDR OLED proprietario da 6,1 pollici.

In alternativa, con le stesse specifiche tecniche – eccetto il display da 5,4 pollici – potete trovare l’iPhone 12 mini a 649 Euro anziché 719 Euro. Se preferite la soluzione più compatta targata Apple, questa è l’offerta che fa per voi.

Chiudiamo questa rapida disamina delle offerte valide fino alle 23:59 di oggi, 15 agosto 2022, con lo smart TV Hisense 43A6CG con pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale, con supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision lato video, mentre lato audio troviamo il supporto alla decodifica Dolby Digital. Infine, il sistema operativo è la piattaforma proprietaria VIDAA U5.0 e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo? 279,99 Euro al posto di 349 Euro.

Tra le altre offerte di giornata abbiamo proposto anche alcuni smartwatch Amazfit e Huawei in sconto su Amazon.