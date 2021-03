Mediaworld Festa del Papà: Amazon Echo Show e TV Samsung QLED in sconto

Mediaworld, nell'ambito del volantino dedicato alla Festa del Papà che si festeggia in giornata odierna, propone degli sconti molto interessanti su Amazon Echo Show ed un TV Samsung con pannello QLED. Occorre comunque precisare che le promozioni in questione saranno attive fino al 24 Marzo.

Lo smart speaker della società di Seattle, Amazon Echo Show 5, è disponibile a 49,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto agli 89,99 Euro di listino, con consegna garantita a casa entro martedì 30 Marzo a costo zero. Ovviamente è anche possibile scegliere il ritiro in negozio gratuito, selezionando lo store Mediaworld più vicino: consigliamo comunque di verificare gli orari in quanto le misure di contenimento del Coronavirus hanno portato ad un cambio, soprattutto nei weekend.

Il TV in offerta è invece il Samsung QLED QE65Q80TATXZT da 65 pollici, su cui viene proposto uno sconto di 400 Euro rispetto al prezzo imposto di listino dalla società asiatica. Mediaworld, in occasione della Festa del Papà, consente di portarlo a casa a 1299 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 64,95 Euro al mese con tan e taeg 0%. La consegna viene garantita, gratuitamente, tra lunedì 29 Marzo e giovedì 1 Aprile, mentre ovviamente il ritiro contestuale in negozio è gratuito.