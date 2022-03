MediaWorld e la festa del papà: crolla il prezzo di alcune chiavette USB

La festa del papà si avvicina, dato che il 19 marzo 2022 non è poi così lontano. In questo contesto, MediaWorld ha lanciato un'iniziativa promozionale dedicata. In ogni caso, non ci sono sconti dedicati solamente ai papà gamer, dato che si fa riferimento anche a promozioni su prodotti tech di tutti i giorni.

Più precisamente, nell'ambito della succitata iniziativa online, che chiaramente rimarrà attiva fino al 19 marzo 2022, la nota catena ha avviato miriadi di sconti sui prodotti più disparati. Le "categorie" sono parecchie: Papà Gamer, Music Lover, Un papà da Oscar, Papà Tech, Connesso e Felice, Un papà ai fornelli, Sempre in forma, Bello e sbarbato, No-limits Adventure e Anima Green. Insomma, MediaWorld punta proprio a tutti i papà, ma in prima linea c'è ovviamente il Business Dad.

Proprio in questa tipologia di promozioni rientrano alcuni sconti consistenti legati a chiavette USB. Ad esempio, la SANDISK Cruzer Ultra Flair USB 3.0 da 128GB viene adesso proposta a un costo pari a 24,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld (in precedenza il prezzo ammontava a 54,99 euro). Oltre a questo, la SANDISK Cruzer Ultra USB 3.0 da 128GB è ora venduta a 22,99 euro (anziché 52,99 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Per il resto, ovviamente quelli citati sono solamente alcuni esempi relativi alle promozioni disponibili. Per tutti i dettagli del caso, potete consultare la pagina dedicata all'iniziativa Sei Grande Papà del sito Web di MediaWorld.