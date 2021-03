MediaWorld Festa Papà: TV 4K OLED scontato di 1000 euro, Unieuro rilancia

Manca poco alla festa del papà, dato che quest'ultima sarà venerdì 19 marzo 2021. Questo significa che catene e produttori si stanno adoperando per lanciare le offerte legate a questa ricorrenza. Dopo aver trattato le promozioni di MSI, ci spostiamo da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto relativo a un TV OLED 4K di LG.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG OLED 77CX6LA.API viene proposto a un prezzo pari a 3999 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può apprendere da quest'ultimo portale, in precedenza il costo del prodotto era pari a 4999 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto di 1000 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sul televisore, anche andando oltre alla festa del papà. Ricordiamo infatti che le promozioni di MediaWorld relative a quest'ultima continueranno fino al 21 marzo 2021.

In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un ampio pannello da 77 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente tutte le funzionalità smart del caso, nonché il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per approfondire come si deve il prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di LG CX (pubblicata a giugno 2020).

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che Unieuro propone questo modello a un prezzo inferiore. Infatti, la nota catena vende il televisore a 3499 euro. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, in questo caso i rivenditori vendono il prodotto a 4381 euro.