Mediaworld festeggia il 22/02/22 con il 22% di sconto per tutta la giornata

Oggi è il 22/02/22, l'unica data palindroma che avremo nel corso di quest'anno, e Mediaworld ha deciso di celebrare questa particolare giornata con 24 ore di sconti su tantissimi prodotti, ovviamente al 22%.

Il TV LG OLED 55A1 da 55 pollici viene proposto ad 896,22 Euro, in calo rispetto ai 1499 Euro di listino. Scontati anche i NanoCell 4K: il 55NANO776PA 2021 da 55 pollici viene proposto a 545,22 Euro, anche in questo caso in calo dai 999 Euro di listino, mentre il 43NANO776PA 2021 da 43 pollici passa a 451,62 Euro, rispetto ai 699 Euro di listino.

Sempre restando in ambito TV, segnaliamo anche lo sconto sul Samsung UE50TU7090UXZT da 50 pollici che passa a 389,22 Euro, rispetto ai 579 Euro di listino, mentre il Sony KD50X80J da 50 pollici può essere acquistato a 623,22 Euro, dagli 899 Euro di listino. Salendo di prezzo, segnaliamo il Samsung QLED QE85Q60A da 85 pollici a 1793,22 Euro, rispetto ai 2799 Euro imposti in precedenza. Tra gli altri sconti relativi al comparto TV, è interessante anche la riduzione sul Panasonic TX-48JZ1000E da 48 pollici che cala a 997,62 Euro.

Infine, segnaliamo lo sconto sull'Acer PT515-51-74JA, un laptop da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, 32GB di RAM, e scheda grafica GeForce RTX 2080, che passa a 2877,42 Euro, dai 3689 Euro di listino.