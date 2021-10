Mediaworld festeggia i 30 anni con un super sconto su un'aspirapolvere Dyson

Mediaworld continua a celebrare i 30 anni con il nuovo volantino che permette di vincere anche un monopattino Segway. Tra le offerte che sono segnalate e che saranno attive fino al 7 di Ottobre, ne segnaliamo una particolarmente interessante su un'aspirapolvere Dyson.

Si tratta della Dyson V11 Outsize Absolute, che viene proposta a 699 Euro, in calo di ben 100 Euro rispetto al prezzo imposto dal produttore inglese. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 34,95 Euro al mese, e garantisce la consegna standard a casa a 4,99 Euro entro giovedì 7 Ottobre. Il ritiro in negozio è invece ovviamente gratuito.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un'aspirapolvere con capacità di raccogliere la polvere di 1,9l, potenza di aspirazione di 220W/a ed autonomia da 60 minuti. Presente anche un filtro a cicloni ed antibatterico, con spazzola combinata e turbo spazzola. La tecnologia Radial Root Cyclone, invece, permette a 18 cicloni di creare forze di 79mila grammi per spingere la polvere nel contenitore senza intasare il filtro, il che evita qualsiasi perdita di aspirazione. Il sistema di filtrazione avanzato, invece, trattiene il 99,99% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron, mentre lo schermo LCD mostra l'autonomia ed altre informazioni in tempo reale.