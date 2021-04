Mediaworld festeggia Apple con una giornata di sconti su iPhone ed Apple Watch: solo oggi!

Mediaworld festeggia oggi il compleanno di Apple con una giornata di sconti dedicata ad iPhone, Apple Watch ed accessori originali. Le promozioni saranno disponibili online e nei negozi fino alle 23:59, 1 Aprile 2021. e

iPhone 12 Pro da 128 gigabyte può essere acquistato a 1099 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 1189 Euro di listino, con possibilità di effettuare. il pagamento a rate in venti mensilità da 54,95 Euro al mese. iPhone 12 Mini da 64 gigabyte invece può essere acquistato a 699 Euro.

Disponibile, in varie colorazioni, anche iPhone 11 Pro da 256 gigabyte, a 949 Euro, rispetto ai 1248 Euro di listino. In questo caso per il pagamento rateale si scende a 47,45 Euro al mese per 20 mensilità con tan e taeg 0%. Disponibile anche iPhone 11 da 64 gigabyte, a 639 Euro, con un risparmio di 80 Euro, anche in questo caso con possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Per quanto concerne iPhone SE da 128 gigabyte, invece, il prezzo scende a 469 Euro, esattamente 80 Euro in meno dai 549 Euro richiesti dal colosso di Cupertino. Il pagamento a rate viene invece proposto a 23,45 Euro al mese, ovviamente spalmato su venti mensilità.

Passando ad Apple Watch, il modello della Series 3 GPS Only con cassa da 38mm è disponibile a 209 Euro.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile a questo indirizzo.