Mediaworld festeggia il compleanno di iPhone con una serie di sconti, solo oggi 9 Gennaio

Interessante promozione lanciata in giornata odierna da Mediaworld. Solo per oggi, sabato 9 Gennaio 2021, infatti, sarà possibile acquistare iPhone a prezzi ridotti nell'ambito dell'offerta "Preparati ad averne di più" della catena di distribuzione, che celebra il compleanno dello smartphone Apple.

iPhone 12 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 999 Euro, rispetto ai 1189 Euro di listino, mentre l'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte passa a 779 Euro: in questo caso il risparmio è di 60 Euro se si confronta con il prezzo imposto da Apple.

Non sembra invece essere disponibile a prezzo ridotto l'iPhone 12 Pro Max: il riquadro infatti è bianco e non è incluso al suo interno alcun tipo modello di smartphone.

Su iPhone 12 Pro Mediaworld propone anche il pagamento rateale in 20 mensilità, con tan e taeg 0% al prezzo di 49,95 Euro al mese. Lo stesso vale anche per iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, che è disponibile un'ampia gamma di colorazioni: in questo caso la catena di distribuzione permette di portarlo a casa anche a rate al prezzo di 38,95 Euro al mese, in 20 mensilità, con tan e taeg 0%.

In sconto anche vari accessori, tra cui un cavo da USB-C a Lightning da un metro, al prezzo di 19 Euro rispetto ai 25 Euro di listino.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.