MediaWorld festeggia il compleanno di Xiaomi: sconti fino al 50%

Non ci sono solamente le classiche offerte a tempo da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato parecchi sconti relativi al brand Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, una delle schede che compare ogni tanto nella home page del portale ufficiale di MediaWorld (cambiano a ogni refresh su PC) mette in evidenza un'iniziativa promozionale pensata per festeggiare il compleanno del brand Xiaomi. Per chi non lo sapesse, proprio in questi giorni si sta tenendo l'evento Xiaomi Fan Festival, pensato per celebrare il brand fondato il 6 aprile 2010.

In ogni caso, il banner legato all'iniziativa porta a una specifica pagina del sito Web di MediaWorld, che comprende un buon numero di offerte relative a prodotti Xiaomi. Gli sconti arrivano fino al 50,01%, in quanto la smartband Xiaomi Mi Smart Band 5 viene ora proposta a un costo pari a 19,99 euro (anziché 39,99 euro). Non manca poi, ad esempio, un possibile risparmio del 35% sullo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE "brandizzato" Vodafone, venduto adesso a 291,85 euro (al posto di 449 euro).

Per il resto, chiaramente ci sono anche molti altri dispositivi mobili in offerta, ma non solo. Per intenderci, è presente una promozione sulla presa intelligente per Smart Home Xiaomi Mi Smart Plug WiFi, proposta ora a un costo di 8,99 euro (anziché 14,99 euro, sconto del 40,03%). Insomma, se state cercando un prodotto del noto brand, potreste voler dare un'occhiata anche a quanto proposto da MediaWorld.